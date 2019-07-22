ИА «Ореанда-Новости». Жители Чунского района Иркутской области рассказали о появлении гадюк в регионе, пишет «МК».



Местные власти сообщили, что жалобы на ядовитых змей стали поступать от жителей поселений, которые располагаются в реки. Гадюки появились сразу, как сошла вода. Отмечается, что в районе есть антидот, но препарата в наличии всего пять доз.



Эксперты говорят, что змей привлекает влажность земли. Местным жителям раздали памятки о том, как надо вести себя при встрече с гадюкой.