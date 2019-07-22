22.07.2019, 16:29
После наводнения в Иркутской области началось нашествие гадюк
ИА «Ореанда-Новости». Жители Чунского района Иркутской области рассказали о появлении гадюк в регионе, пишет «МК».
Местные власти сообщили, что жалобы на ядовитых змей стали поступать от жителей поселений, которые располагаются в реки. Гадюки появились сразу, как сошла вода. Отмечается, что в районе есть антидот, но препарата в наличии всего пять доз.
Эксперты говорят, что змей привлекает влажность земли. Местным жителям раздали памятки о том, как надо вести себя при встрече с гадюкой.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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