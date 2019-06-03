ИА «Ореанда-Новости» Мэр Челябинска Владимир Елистратов отправил в отставку главу управления дорожного хозяйства Алексея Шабалина из-за замечания врио губернатора региона Алексея Текслера, который проехался по разбитым дорогам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную администрацию.

Текслер во время поездки по районам региона и Челябинска осмотрел состояние дорог и остался недоволен. В своём Instagram он отметил, что из-за множества ям и выбоин приходится постоянно маневрировать.