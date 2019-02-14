ИА «Ореанда-Новости». Теперь в Третьяковской галерее не должно произойти кражи картин, как это случилось в январе с работой Куинджи на временной экспозиции. С недавнего времени редкие художественные произведения искусства охраняет система, которую используют военные.

В Третьяковской галерее установили отечественную охранную систему, которая предупредит попытки краж. При любом малейшем движении картины, сработает датчик, который пошлёт информацию на центральный пульт, а также на браслеты охраны.

В Анапе, в военном технополисе "ЭРА", новое оборудование уже представили вице-премьеру Юрию Борисову. Систему разработала компания «Стрелец». Об устройстве рассказал исполнительный директор организации Михаил Левчук.

Суть системы в датчике, который закреплён на картину и реагирует на движения. В случае фиксирования датчиком движения, сигнал тревоги оповещает охрану. Датчик имеет аккумулятор, который в состоянии прослужить без зарядки 12 часов. Стоимость одного такого датчика – около 1 500 рублей.

Охранников снабдят тревожными браслетами, выглядят они как смарт-часы. При срабатывании системы, на экране браслета отображается информация: в каком зале находится сдвинутая картина и о какой конкретно картине идёт речь. Подобная система используется в Министерстве обороны для слежения за солдатами в карауле. На пульт поступает информация о нештатной ситуации (снятии браслета, оставления поста, неподвижности солдата в течение 45 секунд).

Ранее директор Третьяковки Зельфира Трегулова информировала, что дополнительной охранной системой снабдят все временные выставки в галерее, в том числе ту экспозицию, с которой чуть было не похитили известное полотно Куинджи.

Приобреталась система за счёт дополнительных спонсорских средств. Весной и в начале лета 2019 года в Третьяковской галерее откроются другие временные экспозиции, в том числе выставки работ Эдварда Мунка и Ильи Репина, их также дополнительно обезопасят.

Напомним, картина Куинджи из Третьяковки пропала 27 января. Посетитель зала в Инженерном корпусе снял её со стены. Его не смутило, что это видели многочисленные посетители. Похитителя задержали на следующий день в посёлке Заречье Московской области.