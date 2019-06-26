ИА «Ореанда-Новости» Москва подготовилась к любому решению НАТО, которое организация намерена принять после приостановления действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

По словам Рябкова, Москва проанализировала возможные действия НАТО, чтобы подготовить ответное решение. Замглавы МИД подчеркнул, что агрессивные намерения альянса будут сдерживаться, в случае чего Россия сможет дать военный ответ.

Госдума 18 июня приняла закон о приостановке участия России в договоре.