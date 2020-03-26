ИА «Ореанда-Новости». СКР возбудил уголовное дело после взрыва в жилом доме в Магнитогорске, пишет RT.



Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».



Напомним, сегодня вечером в Магнитогорске произошёл взрыв в квартире на втором этаже пятиэтажного дома. Предварительная версия – взорвался баллон с газом. В результате происшествия два человека погибли, двое пострадали.