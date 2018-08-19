ИА «Ореанда-Новости». Стало известно, что последняя эстонская компания заявила о прекращении сотрудничества с Российской Федерацией.

Компания "DGM Shipping AS" – производитель шпрот – до недавнего времени оставалась последней из своих соотечественниц, кто продолжал экспортировать свои продукты на территорию России. Отказ от данного сотрудничества ознаменовал прекращение поставок товаров на восточную территорию для данной организации.

По словам руководства компании "DGM Shipping AS", данное решение является их собственной инициативой, ни о каком приказе «сверху» здесь речи не идет. Главы управления считают, что связываться с Российской Федерацией опасно из-за некоторых политических соображений.



Компания "DGM Shipping AS" приняла стратегический план развития и продвижения на западном рынке. Эстонская организация уверена, что сотрудничать с европейскими государствами намного приятнее и безопаснее, нежели чем с Российскими бывшими партнерами.

Напомним, что сотрудничество России с эстонской организацией "DGM Shipping AS" продолжалось на протяжении полутора лет. Подписание договора об экспорте товаров на территорию Российской Федерации произошло только после того, как Роспотребнадзор снял ограничение на закупку товаров данной компании.



В то же самое время российское ведомство устранила запрет, связанный с латвийской организацией "SIA Karavela".

Эксперты утверждают, что антироссийские настроения в Эстонии мешают политическому диалогу между странами, а также ограничивают международную торговлю между ними.

Напомним, что волна антироссийских настроений захлестнула Эстонию еще в 2015 году, после того как министр иностранных дел Кейт Пентус Роозиманнус обвинила Российскую Федерацию в неисполнении минских договоренностей. Эстонское руководство подозревало, что российские военные находились на территории Украины и вмешивались во внутренние дела иностранного государства.

Совсем недавно в Эстонии прошли запланированные выборы в парламент страны. Первое место заняла националистическая партия, главным лозунгом которой является «Эстония для эстонцев». Центристская партия, которая продолжает защищать права русскоязычного населения страны заняла лишь второе место, получив около 25 процентов голосов избирателей. Эксперты подозревают, что результаты выборов существенно повлияли на решение компании "DGM Shipping AS" об окончании сотрудничества с Россией.