08.12.2019, 20:56
Посол Белоруссии озвучил компенсацию в размере 70 миллионов долларов за загрязнённую российскую нефть
ИА «Ореанда-Новости». Посол Белоруссии Владимир Семашко озвучил компенсацию в размере 70 миллионов долларов за загрязнённую российскую нефть, сообщает издательство «РИА Новости».
По словам Семашко, загрязнённые нефтепродукты оказали негативное влияние на экономику Белоруссии. Поэтому власти страны планируют возместить 70 миллионов долларов с МН «Дружбы». Данный вопрос был поднят во время переговоров Владимира Путина с Александром Лукашенко вчера, 7 декабря, в Сочи.
Стоит отметить, что Россия согласилась с загрязнением нефтепродуктов, которые поступали по нефтепроводу «Дружба» в Белоруссию. Российские власти охарактеризовали данный инцидент как неприятное исключение из правил.
По словам Семашко, загрязнённые нефтепродукты оказали негативное влияние на экономику Белоруссии. Поэтому власти страны планируют возместить 70 миллионов долларов с МН «Дружбы». Данный вопрос был поднят во время переговоров Владимира Путина с Александром Лукашенко вчера, 7 декабря, в Сочи.
Стоит отметить, что Россия согласилась с загрязнением нефтепродуктов, которые поступали по нефтепроводу «Дружба» в Белоруссию. Российские власти охарактеризовали данный инцидент как неприятное исключение из правил.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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