



По словам Семашко, загрязнённые нефтепродукты оказали негативное влияние на экономику Белоруссии. Поэтому власти страны планируют возместить 70 миллионов долларов с МН «Дружбы».Стоит отметить, что Россия согласилась с загрязнением нефтепродуктов, которые поступали по нефтепроводу «Дружба» в Белоруссию. Российские власти охарактеризовали данный инцидент как неприятное исключение из правил.