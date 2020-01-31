31.01.2020, 16:31
Посол Германии озвучил дату начала запуска «Северного потока-2»
ИА «Ореанда-Новости». Посол Германии в России озвучил дату начала запуска «Северного потока-2». Он ожидает, что газопровод из РФ в ФГР начнёт действовать с 1 квартала 2021 года. Информация была озвучена посолом Гезом Андреасом фон Гайром на встречи со студентами Уральского федерального университета.
Геза Гайр указал, что данную дату озвучил глава «Газпрома» Алексей Миллер. Стоит отметить, что строительство «Северного потока-2» планируется закончить к концу этого года. Точные сроки запуска газопровода пока не озвучивались.
По словам руководителя «Газпрома», Россия собственными силами продолжит строительство «Северного потока-2», так как зарубежные исполнители приостановили выполнение работ из-за наложенных американских санкций.
Геза Гайр указал, что данную дату озвучил глава «Газпрома» Алексей Миллер. Стоит отметить, что строительство «Северного потока-2» планируется закончить к концу этого года. Точные сроки запуска газопровода пока не озвучивались.
По словам руководителя «Газпрома», Россия собственными силами продолжит строительство «Северного потока-2», так как зарубежные исполнители приостановили выполнение работ из-за наложенных американских санкций.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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