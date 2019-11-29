29.11.2019, 10:53
Посол Непала рассказал о планах приобрести у РФ вертолёты МИ-17
ИА «Ореанда-Новости». По словам Рама Гхимире, посла Непала в России, его страна хочет приобрести в ближайшее время семь вертолётов Ми-17. Он также заявил, что уже в нынешнем году будет подписана сделка по поставке двух российских вертолётов в Непал.
По словам непальского дипломата, Непал уже давно эксплуатирует российские вертолёты Ми-17. По его словам, они прекрасно подходят для горной местности.
Кроме того, он отметил, что на вооружении армии Непала стоят только российские вертолёты. Рама Гхимире заявил, что в Непале семь провинций, и каждая из них нуждается как минимум в одном вертолёте. Посол отметил, что покупать вертолёты у России будут постепенно, потому что у них "очень высокая цена".
По словам непальского дипломата, Непал уже давно эксплуатирует российские вертолёты Ми-17. По его словам, они прекрасно подходят для горной местности.
Кроме того, он отметил, что на вооружении армии Непала стоят только российские вертолёты. Рама Гхимире заявил, что в Непале семь провинций, и каждая из них нуждается как минимум в одном вертолёте. Посол отметил, что покупать вертолёты у России будут постепенно, потому что у них "очень высокая цена".
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии