По словам непальского дипломата, Непал уже давно эксплуатирует российские вертолёты Ми-17. По его словам, они прекрасно подходят для горной местности.Кроме того, он отметил, что на вооружении армии Непала стоят только российские вертолёты. Рама Гхимире заявил, что в Непале семь провинций, и каждая из них нуждается как минимум в одном вертолёте. Посол отметил, что покупать вертолёты у России будут постепенно, потому что у них "очень высокая цена".