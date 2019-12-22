ИА "Ореанда-Новости". Посол России в Латвии считает, что русофобия в политике не распространяется на отношения людей.

Посол России в Латвии выступил в эфире радио Baltkom, где прокомментировал русофобию в политике страны. По словам Евгения Лукьянова, население Латвии не разделяет русофобских настроений политиков.

Посол отметил, что всем уже давно понятна позиция Латвии по отношению к России. При этом он подчеркнул, что это никак не влияет на человеческие отношения.

По мнению Лукьянова, отношения между Россией и Латвией будут развиваться. Посол также добавил, что за всё время пребывания в стране, он ни разу не ощутил агрессии по отношению к себе.