Также высокий уровень взаимоотношений помогает развивать религиозный разговор. Такие отношения по поводу религии всегда строились на уважении, признании равенства и прав человека.Также мужчина заявил, что и личные отношения двух лидеров не плохи. Они встречаются уже третий раз, и последняя их встреча пройдёт в июле.