04.07.2019, 20:22
Посол РФ прокомментировал следующую встречу Папы Римского и Путина
ИА «Ореанда-Новости» В частности Александр Авдеев отметил, что правительство обеих стран принимают похожие решения по урегулированию острых проблем. Они обе строят "политический диалог так, чтобы искоренить главную проблему нынешнего века – терроризм". Также высокий уровень взаимоотношений помогает развивать религиозный разговор. Такие отношения по поводу религии всегда строились на уважении, признании равенства и прав человека.
Также мужчина заявил, что и личные отношения двух лидеров не плохи. Они встречаются уже третий раз, и последняя их встреча пройдёт в июле.
Также мужчина заявил, что и личные отношения двух лидеров не плохи. Они встречаются уже третий раз, и последняя их встреча пройдёт в июле.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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