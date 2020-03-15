ИА «Ореанда-Новости». Американский посол в России сообщил, что делегация США приедет на празднование 75-летия Победы в Москву. Джон Салливан заявил, что пока неизвестно, кто войдёт в состав высокопоставленной делегации из США.

Посол уточнил в интервью изданию «Коммерсант», что делегация США приедет в том случае, если планы России по проведению мероприятий не изменятся из-за ситуации с коронавирусом. Этому привержен американский президент и его администрация.

Салливан подчеркнул, что это крайне важная годовщина. В США крайне серьёзно относятся к памяти тех событий, которые произошли 75 лет назад, победе союзников над нацисткой Германией и Японией.