ИА «Ореанда-Новости». Российское посольство прокомментировало обвинения американских властей во «вмешательстве в выборы».

Российское посольство в США возмутилось заявлениями Вашингтона, который заявил, что Москва пытается «вмешаться» в выборы, которые пройдут в ноябре этого года. В посольстве отметили, что именно антироссийские высказывания официального Вашингтона привели к деградации двусторонних отношений.

Представительство России призвало иностранных коллег отказаться от обвинений в отношении Москвы, а также выразило глубокую озабоченность данной ситуацией. Выдвижение необоснованных обвинений России для достижения своих целей становится плохой политической тенденцией, подытожили в диппредставительстве.

Ранее The Washington Post сообщила, что власти США рассказали о возможных планах России «вмешаться» в приближающиеся президентские выборы.