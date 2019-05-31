ИА «Ореанда-Новости» Чиновница из Ханты-Мансийского автономного округа, которая в ответ на жалобу со стороны местных жителей посоветовала им «поднять пятую точку» и решить проблемы самостоятельно, лишена премии. Об этом сообщают РИА Новости.

Сотрудница администрации Сургутского района Любовь Иванцова 2 мая написала данное высказывание в соцсетях в сообществе, посвящённом работе местных властей.

Она прокомментировала запись о том, что речная переправа между поселками Лямина и Сытомино временно закрыта до начала ледохода. Местные жители возмущались тем, что единственный путь, связывающий два населённых пункта, оказался закрыт.Чиновница, заявила, что мост по просьбе жителей строить не будут, и посоветовала им решить проблему своими силами.

Глава муниципалитета Андрей Трубецкой позже заявил, что подобные высказывания недопустимы, а Иванцова извинилась перед гражданами. Как стало известно, на данный момент к чиновнице применено дисциплинарное взыскание, она лишена премиальных выплат.