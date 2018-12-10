ИА «Ореанда-Новости». Федеральная служба безопасности попросила военную прокуратуру и ФАС проверить поставщика продуктов для Росгвардии. Спецслужба обратила внимание на контракты ещё за несколько месяцев до расследования Алексея Навального.

ФАС возбудила дело о нарушениях в госзаказе на поставку продуктов Росгвардии мясокомбинатом «Дружба народов». Служба затеяла проверку после информации о возможной поставке Росгвардии продовольствия по завышенным ценам. Проверку контрактов с «Дружбой народов» также начала военная прокуратура.

ФАС возбудила проверку после того, как в ноябре к ним обратилась ФСБ.

У ФСБ есть основания полагать, что при госзакупках были факты завышения контрактных цен при поставках продовольствия Росгвардии. Как выяснили контрразведчики, с 2017 года до начала 2018-го сосиски и сардельки в подразделения Росгвардии поставлял мясокомбинат «Гатчинский». В частности, килограмм сосисок поставлялся по цене 215,9 рублей, а сарделек — 197,73 руб.

В декабре 2017 года вышло постановление правительства о назначении единственным поставщиком продовольствия для Росгвардии «Дружбы народов». «Дружба народов» заключила с Росгвардией госдоговор на поставку продовольственных товаров в рамках гособоронзаказа на сумму почти 446 млн рублей. В рамках этого контракта была предусмотрена поставка 20 т сосисок и 20 т сарделек. Чтобы поставить их, «Дружба народов» заключила контракт на закупку с Мелеузовским мясокомбинатом, который, в свою очередь, покупал продукцию у прежнего поставщика Росгвардии — мясокомбината «Гатчинский».

По итогу Мелеузовский мясокомбинат поставлял «Дружбе народов» сосиски по цене 260 руб. за килограмм, а сардельки — по 270 руб. «Дружба народов» брала с Росгвардии за эти же сосиски и сардельки уже по 350 руб. за килограмм, пояснили в ФСБ.

Таким образом цена была «необоснованно завышена» на сумму 3,4 млн рублей, утверждают в ФСБ.



Напомним, 23 августа 2018 года было опубликовано расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, основатель фонда утверждал, что после определения единственного поставщика стоимость продуктов, приобретаемых для войск, увеличилась в два-три раза. Росгвардия в свою очередь назвала расследование Навального фальсификацией.