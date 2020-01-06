ИА «Ореанда-Новости». В Московской области задержали двух мужчин, которых подозревают в браконьерском убийстве косули, пишет «МК».



По некоторым данным на территории Бронницкого охотничьего хозяйства был задержан постпред губернатора Свердловской области в Москве Александр Овчаров.



Охотников привезли в полицию для разбирательства. Автомобиль мужчин, который нашли на территории охотничьего хозяйства, числится за свердловским постпредством. Официальных комментариев по этому поводу пока нет.