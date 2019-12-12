



Пожар произошёл сегодня, 12 декабря, в Мурманске в 10-16 по МСК, который был локализован к 14-45 по МСК. Причиной пожара послужило выполнение сварочных работ в первом энергоотсеке крейсера. Огонь охватил около 120 квадратных метров.В пресс-службе центра судоремонта «Звёздочка» указали на возможное нахождение члена экипажа, который числится пропавшим.Крейсер «Адмирал Кузнецов» стоял на ремонте в доке Мурманска.