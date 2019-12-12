12.12.2019, 16:21
Пострадали 10 человек в пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов»
ИА «Ореанда-Новости». Десять человек пострадали в пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов», сообщает издательство «ТАСС».
Пожар произошёл сегодня, 12 декабря, в Мурманске в 10-16 по МСК, который был локализован к 14-45 по МСК. Причиной пожара послужило выполнение сварочных работ в первом энергоотсеке крейсера. Огонь охватил около 120 квадратных метров.
У пострадавших наблюдается отравление продуктами горения, двое человек получили ожоги дыхательных путей. В пресс-службе центра судоремонта «Звёздочка» указали на возможное нахождение члена экипажа, который числится пропавшим.
Крейсер «Адмирал Кузнецов» стоял на ремонте в доке Мурманска.
Пожар произошёл сегодня, 12 декабря, в Мурманске в 10-16 по МСК, который был локализован к 14-45 по МСК. Причиной пожара послужило выполнение сварочных работ в первом энергоотсеке крейсера. Огонь охватил около 120 квадратных метров.
У пострадавших наблюдается отравление продуктами горения, двое человек получили ожоги дыхательных путей. В пресс-службе центра судоремонта «Звёздочка» указали на возможное нахождение члена экипажа, который числится пропавшим.
Крейсер «Адмирал Кузнецов» стоял на ремонте в доке Мурманска.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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