Пострадавших при прорыве дамбы планируют начать выписывать через два дня
ИА «Ореанда-Новости». Главврач больницы рассказал о планах выписать пострадавших при прорыве дамбы.
На главврача сослалась пресс-служба губернатора Красноярского края, объявившая хорошую новость.
19 октября произошёл прорыв дамбы золотодобывающей артели. Тогда погибло 15 человек. Пятеро по-прежнему остаются в числе пропавших без вести. В разные больницы края было доставлено 17 человек.
Главврач выразил надежду на их скорую выписку и добавил, что угрозы для жизни пострадавших нет.
Также больницы посетил губернатор края, который пообещал позаботиться о восстановлении всех необходимых документов. Он добавил, что к дню выписки паспорт, водительские удостоверения и другие документы будут готовы.
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