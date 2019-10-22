ИА «Ореанда-Новости». Главврач больницы рассказал о планах выписать пострадавших при прорыве дамбы.

На главврача сослалась пресс-служба губернатора Красноярского края, объявившая хорошую новость.

19 октября произошёл прорыв дамбы золотодобывающей артели. Тогда погибло 15 человек. Пятеро по-прежнему остаются в числе пропавших без вести. В разные больницы края было доставлено 17 человек.

Главврач выразил надежду на их скорую выписку и добавил, что угрозы для жизни пострадавших нет.

Также больницы посетил губернатор края, который пообещал позаботиться о восстановлении всех необходимых документов. Он добавил, что к дню выписки паспорт, водительские удостоверения и другие документы будут готовы.