ИА «Ореанда-Новости». Почти две тысячи пострадавших из-за подтопления на Кубани получили выплаты, об этом сообщили в региональном министерстве труда.

По данным администрации Краснодарского края, по состоянию на 31 октября, единовременную материальную помощь получили 1983 человека, пострадавшим от наводнения выплачено уже около 114 миллионов рублей.

В региональном министерстве труда и социального развития пояснили, что компенсацию получили люди, чьё имущество было частично или полностью утрачено в результате чрезвычайной ситуации.

По данным Минтруда, в подтопленных населённых пунктах продолжаются восстановительные работы. В них принимают участие и работники министерства труда Кубани. Всего с начала ЧС в зоне подтопления привлечено более 500 сотрудников ведомства. Там также работают спасатели, полиция и другие экстренные службы.

В зоне подтоплений работают пункты гуманитарной помощи, где люди могут получить предметы первой необходимости. Особое внимание уделяется помощи социально незащищенной категории граждан. Помощь и необходимые консультации получили граждане пожилого возраста, инвалиды, многодетные семьи и другие категории людей, отметили в Минтруда.

Напомним, в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошло наводнение из-за сильных ливней. На территориях введён режим ЧС, из подтопленных населённых пунктов было эвакуировано частично население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы.

Погибли шесть человек, неизвестна судьба двух человек.

Ранее сообщалось, что в отношении сотрудников администрации Апшеронского района Кубани возбудили уголовное дело. Следствие считает, что чиновники допустили халатность, вследствие которой при подтоплениях погибли люди, сообщала пресс-служба администрации района.

Следователи выяснили, что должностные лица знали о том, что на территории Хадыженского городского и Кабардинского сельского поселений 24-26 октября может возникнуть чрезвычайная ситуация. В пресс-службе сообщается, что «следствие усматривает прямую причинную связь между ненадлежащим исполнением должностными лицами своих обязанностей и смертью людей». В связи с этим начато расследование.

В результате ливней в регионе было подтоплено почти 2,4 тысячи домов в 29 населенных пунктах, где живут более 5,3 тысячи человек.