ИА «Ореанда-Новости». 450 миллионов рублей было выделено правительством России из резервного фонда для выплаты жителям Забайкальского края, пострадавшим от природных пожаров, которые начались 19 апреля в регионе.

Документ кабмин одобрил 7 мая, он был опубликован на сайте правительства. Из текста документа следует, что деньги предназначены для строительства и приобретения нового жилья для тех жителей, которые лишились его и не имеют другого.

Напомним, от природных пожаров в регионе пострадали 17 населенных пунктов, 122 семьи остались без жилья (огнём уничтожено 118 домов). В регионе объявлен режим ЧС.