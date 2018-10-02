ИА «Ореанда-Новости». Евгений Макаров, бывший заключённый ярославской ИК-1, которого жестоко избили сотрудники колонии, вышел на свободу. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова Ирины Бирюковой, адвоката фонда «Общественный вердикт».



Макарова приговорили к шести годам и десяти месяцам заключения, однако он вышел на два месяца раньше. В сентябре этого года Макарову Заволжский районный суд Ярославля сократил срок наказания на два месяца, зачтя ему пребывание в СИЗО в 2012 году.







Евгений Макаров стал жертвой пыток в колонии. В июле этого года в СМИ появились видеокадры с избиением заключенного, их опубликовала «Новая газета». Видео в прессу попало благодаря адвокату Бирюковой, но позже она уехала из России и обратилась за государственной защитой для себя и своей семьи.

Сообщалось, что инцидент на видео произошел годом ранее, в июне 2017 года, в исправительной колонии № 1 в Ярославле. Мужчину на видео били «руками, ногами и неустановленными предметами».

Видеозапись передали ФСИН, ведомство подтвердило время и место событий, зафиксированных на том видео. Было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. В ФСИН отметили, что категорически осуждают "поведение подобных сотрудников и сожалеют о том, что в уголовно-исполнительной системе происходят случаи, которые дискредитируют службу".

Дело передали в центральный аппарат Следственного комитета.

Ярославский суд арестовал младшего инспектора ИК-1 Сергея Драчева, старшего инспектора отдела безопасности ИК-1 Максима Яблокова, замначальника оперативного отдела колонии Сергея Ефремова и заместителя дежурного помощника начальника следственного изолятора ИК-1 Игоря Богданова.

ФСИН объявила о создании спецкомиссии, которая должна проверить все ранее заявленные случаи применения насилия за прошедший год.

В конце августа «Новая газета» опубликовала новое видео с избиением осужденных, сделанное в исправительной колонии №1. По данным издания, события на записи относятся к декабрю 2016 года. Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с применением физического насилия и специальных средств. Это видео также распространил фонд «Общественный вердикт».

Установлено, что 29 ноября 2016 года в ИК-1 по Ярославской области проходили режимные мероприятия, в ходе которых сотрудники колонии били осужденных руками, ногами и резиновыми палками. В этом участвовали и сотрудники ИК-8.

Оба дела объединены в одно производство. На данный момент арестованы 14 обвиняемых, один из них находится под домашним арестом.