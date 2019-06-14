14.06.2019, 21:23
Пострадавший в ходе массовой драке Пензенской области скончался в больнице
ИА «Ореанда-Новости» Пострадавший в ходе массовой драки житель села Чемодановка Бессоновского района Пензенской области умер в больнице. Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного минздрава.
Ранее сообщалось, что между жителями села возник конфликт на бытовой почве, в массовой драке между односельчанами пострадали пять человек, один из которых скончался. По факту ЧП возбуждены уголовные дела.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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