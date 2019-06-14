ИА «Ореанда-Новости» Пострадавший в ходе массовой драки житель села Чемодановка Бессоновского района Пензенской области умер в больнице. Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного минздрава.

Ранее сообщалось, что между жителями села возник конфликт на бытовой почве, в массовой драке между односельчанами пострадали пять человек, один из которых скончался. По факту ЧП возбуждены уголовные дела.