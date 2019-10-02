02.10.2019, 00:57
Повышение пенсионного возраста ещё на 3 года не предусмотрено
ИА «Ореанда-Новости». В Правительстве России не обсуждают вопрос о повторном повышении пенсионного возраста.
В конце прошлой неделе в интернете появилась информация об обсуждении вопроса поднятия пенсионного возраста ещё на 3 года, сообщает DEITA.RU. По этому поводу дал разъяснение пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. По его словам такая информация не обсуждается.
Изменения относительно пенсионного возраста были внесены в начале этого года. Пенсионный возраст был поднять на 5 лет. Изменения не коснулись многодетных матерей, которые по-прежнему уходят на пенсию по достижении им возраста 55 лет.
В конце прошлой неделе в интернете появилась информация об обсуждении вопроса поднятия пенсионного возраста ещё на 3 года, сообщает DEITA.RU. По этому поводу дал разъяснение пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. По его словам такая информация не обсуждается.
Изменения относительно пенсионного возраста были внесены в начале этого года. Пенсионный возраст был поднять на 5 лет. Изменения не коснулись многодетных матерей, которые по-прежнему уходят на пенсию по достижении им возраста 55 лет.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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