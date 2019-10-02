Повышение пенсионного возраста ещё на 3 года не предусмотрено

ИА «Ореанда-Новости». В Правительстве России не обсуждают вопрос о повторном повышении пенсионного возраста.



В конце прошлой неделе в интернете появилась информация об обсуждении вопроса поднятия пенсионного возраста ещё на 3 года, сообщает DEITA.RU. По этому поводу дал разъяснение пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. По его словам такая информация не обсуждается.



Изменения относительно пенсионного возраста были внесены в начале этого года. Пенсионный возраст был поднять на 5 лет. Изменения не коснулись многодетных матерей, которые по-прежнему уходят на пенсию по достижении им возраста 55 лет.



Подписывайтесь на наши группы: В Контакте, Facebook, Twitter