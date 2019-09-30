ИА «Ореанда-Новости». Минтруд сообщил, что повышение пенсий с 1 января будущего года затронет 31 миллион пенсионеров, пишет «МК».



Отмечается, что пенсии будут проиндексированы на 6,6%. В министерстве разъяснили, что среднегодовое увеличение размера страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит в среднем одну тысячу рублей.



Кроме того, с 1 апреля следующего года ожидается индексация социальной части пенсии на величину роста прожиточного минимума пенсионера в 2020 году. Пока эта индексация запланирована на уровне 7%.