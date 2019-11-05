05.11.2019, 14:29
Повышение ставки НДС увеличило поступление денег в бюджет
ИА «Ореанда-Новости». Повышение ставки НДС позволило бюджету РФ получить дополнительные деньги.
Такая информация опубликована в проекте федерального государственного бюджета на 2020 год и последующие 2021-2022 года. За три года государство планирует получить на 2 триллиона рублей больше, чем в прошлые периоды с прежней ставкой НДС.
По заявлению директора департамента доходов Минфина России Елены Лебединской, рост поступления доходов уже наблюдается во 2 и 3 квартале текущего года. Поступления в госбюджет по увеличенной ставке налога на добавленную стоимость возросли на 25 и 22 процентов соответственно по сравнению с аналогичными периодами 2018 года.
Такая информация опубликована в проекте федерального государственного бюджета на 2020 год и последующие 2021-2022 года. За три года государство планирует получить на 2 триллиона рублей больше, чем в прошлые периоды с прежней ставкой НДС.
По заявлению директора департамента доходов Минфина России Елены Лебединской, рост поступления доходов уже наблюдается во 2 и 3 квартале текущего года. Поступления в госбюджет по увеличенной ставке налога на добавленную стоимость возросли на 25 и 22 процентов соответственно по сравнению с аналогичными периодами 2018 года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии