Такая информация опубликована ви последующие 2021-2022 года. За три года государство планирует получить, чем в прошлые периоды с прежней ставкой НДС.По заявлению директора департамента доходов Минфина России Елены Лебединской, рост поступления доходов уже наблюдается во 2 и 3 квартале текущего года. Поступления в госбюджет по увеличенной ставке налога на добавленную стоимостьсоответственно по сравнению с аналогичными периодами 2018 года.



