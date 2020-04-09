09.04.2020, 11:37
Появилась информация, какие российские регионы самые опасные
ИА «Ореанда-Новости». Компанией FinExpertiza составлен рейтинг самых криминальных регионов РФ, основанный на расчёте количества преступлений, рассказывает "Лента.ру".
Заявлено, что в топ-десять по уровню преступности вошли Республика Тыва, Амурская область, Бурятия, Еврейская автономная область и Забайкальский Край. Также в список регионов РФ, в которых совершается наибольшее количество преступлений, вошли Курганская область, Коми.
Также на первых местах данного рейтинга оказались Магаданская область, Кемеровская область и Карелия.
В рейтинге российских субъектов, имеющих самую спокойную криминогенную обстановку, на первом месте разместилась Чечня.
Заявлено, что в топ-десять по уровню преступности вошли Республика Тыва, Амурская область, Бурятия, Еврейская автономная область и Забайкальский Край. Также в список регионов РФ, в которых совершается наибольшее количество преступлений, вошли Курганская область, Коми.
Также на первых местах данного рейтинга оказались Магаданская область, Кемеровская область и Карелия.
В рейтинге российских субъектов, имеющих самую спокойную криминогенную обстановку, на первом месте разместилась Чечня.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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