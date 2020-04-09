ИА «Ореанда-Новости». Компанией FinExpertiza составлен рейтинг самых криминальных регионов РФ, основанный на расчёте количества преступлений, рассказывает "Лента.ру".  

Заявлено, что в топ-десять по уровню преступности вошли Республика Тыва, Амурская область, Бурятия, Еврейская автономная область и Забайкальский Край. Также в список регионов РФ, в которых совершается наибольшее количество преступлений, вошли Курганская область, Коми. 

Также на первых местах данного рейтинга оказались Магаданская область, Кемеровская область и Карелия. 

В рейтинге российских субъектов, имеющих самую спокойную криминогенную обстановку, на первом месте разместилась Чечня. 