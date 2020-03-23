Об этом заявлено рассказывается в публикации агентства "Интерфакс".По словам представителя Владимира Путина,. Песковым было сказано, что у Владимира Путина имеется квартира в российской столице, но он в ней не проживает.Песков сообщил, что. Также он рассказал, что на лидера России режим самоизоляции не распространяется.