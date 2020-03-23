23.03.2020, 14:20
Появилась информация о жилье президента РФ во время эпидемии коронавируса
ИА «Ореанда-Новости». Дмитрий Песков, работающий пресс-секретарём президента РФ, поделился сведениями о жилье главы Российского государства во время эпидемии коронавируса. Об этом заявлено рассказывается в публикации агентства "Интерфакс".
По словам представителя Владимира Путина, российский лидер живёт в государственной резиденции. Песковым было сказано, что у Владимира Путина имеется квартира в российской столице, но он в ней не проживает.
Песков сообщил, что президент РФ живёт там, где работает, и наоборот. Также он рассказал, что на лидера России режим самоизоляции не распространяется.
По словам представителя Владимира Путина, российский лидер живёт в государственной резиденции. Песковым было сказано, что у Владимира Путина имеется квартира в российской столице, но он в ней не проживает.
Песков сообщил, что президент РФ живёт там, где работает, и наоборот. Также он рассказал, что на лидера России режим самоизоляции не распространяется.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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