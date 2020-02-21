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Росимущество осуществило продажу звукозаписывающей компании "Мелодия". Основанное ещё во времена СССР предприятие является крупнейшим владельцем аудиоархива РФ, сообщают "Ведомости".Легендарный советский бренд был продан на аукционе седьмого февраля."Мелодия" была создана в 1964 году. До начала 1990-х она была единственной в СССР звукозаписывающей фирмой. После того, как распался СССР, "Мелодия" стала называться творческо-производственным объединением, а затем её преобразовали во ФГУП.