21.02.2020, 10:50
Появилась информация о продаже легендарного советского бренда
ИА «Ореанда-Новости». Росимущество осуществило продажу звукозаписывающей компании "Мелодия". Основанное ещё во времена СССР предприятие является крупнейшим владельцем аудиоархива РФ, сообщают "Ведомости".
Легендарный советский бренд был продан на аукционе седьмого февраля. Сегодня ста процентами акций компании владеет компания "Формакс", которая приобрела "Мелодию" за 329,6 миллиона рублей. На акции "Мелодии" был ещё претендент - компания "Студия Союз", предлагавшая 320 миллионов.
"Мелодия" была создана в 1964 году. До начала 1990-х она была единственной в СССР звукозаписывающей фирмой. После того, как распался СССР, "Мелодия" стала называться творческо-производственным объединением, а затем её преобразовали во ФГУП.
Легендарный советский бренд был продан на аукционе седьмого февраля. Сегодня ста процентами акций компании владеет компания "Формакс", которая приобрела "Мелодию" за 329,6 миллиона рублей. На акции "Мелодии" был ещё претендент - компания "Студия Союз", предлагавшая 320 миллионов.
"Мелодия" была создана в 1964 году. До начала 1990-х она была единственной в СССР звукозаписывающей фирмой. После того, как распался СССР, "Мелодия" стала называться творческо-производственным объединением, а затем её преобразовали во ФГУП.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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