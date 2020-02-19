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Об этой инициативе заявлено в статье РИА Новости.Ассоциацией также проведено исследование, которое показало, что подавляющему большинству опрошенных россиян не нравится, что в общественном транспорте кем-то просматривается видео или прослушивается аудио. Тринадцать процентов заявили, что готовы решить проблему через применение физической силы.