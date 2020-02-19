19.02.2020, 09:16
Появилась инициатива о запрете слушать в транспорте музыку без наушников
ИА «Ореанда-Новости». Национальная Ассоциация экспертов по деловой этике, этикету и протоколу выдвинула предложение к министру транспорта РФ о запрете в России слушать в транспорте музыку без использования наушников. Об этой инициативе заявлено в статье РИА Новости.
Выдвинуто предложение о запрете прослушивания аудио и просмотра видео в общественном транспорте. Сообщается, что предложение направлено на то, чтобы люди перестали нарушать границы друг друга.
Ассоциацией также проведено исследование, которое показало, что подавляющему большинству опрошенных россиян не нравится, что в общественном транспорте кем-то просматривается видео или прослушивается аудио. Тринадцать процентов заявили, что готовы решить проблему через применение физической силы.
Выдвинуто предложение о запрете прослушивания аудио и просмотра видео в общественном транспорте. Сообщается, что предложение направлено на то, чтобы люди перестали нарушать границы друг друга.
Ассоциацией также проведено исследование, которое показало, что подавляющему большинству опрошенных россиян не нравится, что в общественном транспорте кем-то просматривается видео или прослушивается аудио. Тринадцать процентов заявили, что готовы решить проблему через применение физической силы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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