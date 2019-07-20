ИА «Ореанда-Новости». Житель Урала Василий Мехоношин заявил, что гибель туристов группы Дятлова может быть следствие загадочной болезни, во время которой люди теряют связь с реальностью, пишет URA.RU.



По его словам, действия туристов говорят ему о симптомах болезни под названием «мерячка». Этот недуг вызывается действием космического излучения, которое усиливается возле полюсов Земли.



Мехоношин рассказал, что об этой болезни узнал в Мурманском арктическом госуниверситете, где работает его дочь. Он отметил, что люди во время этой болезни становятся нечувствительными к боли и холоду, некоторые рвут на себе одежду, проявляя агрессию.