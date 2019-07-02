По данным информационного издания "Известия" проблема возникла из-за разногласий в перечне продуктов, на которые должен увеличиваться налог. Корм для скота с самого начала входил в льготную категорию, то есть цена на неё должна была оставаться прежней, несмотря на указ президента. Сейчас возникшие проблемы пытаются урегулировать в правительстве.