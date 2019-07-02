02.07.2019, 09:09
Появилась угроза роста цен на мясо
ИА «Ореанда-Новости». Об этой новости сообщает Министерство сельского хозяйства. На недавно проведенном совещании политики обсудили и пришли к выводу, что рост цен на мясо птицы, свинины и говядины увеличится в случае роста НДС на корм скота.
По данным информационного издания "Известия" проблема возникла из-за разногласий в перечне продуктов, на которые должен увеличиваться налог. Корм для скота с самого начала входил в льготную категорию, то есть цена на неё должна была оставаться прежней, несмотря на указ президента. Сейчас возникшие проблемы пытаются урегулировать в правительстве.
По данным информационного издания "Известия" проблема возникла из-за разногласий в перечне продуктов, на которые должен увеличиваться налог. Корм для скота с самого начала входил в льготную категорию, то есть цена на неё должна была оставаться прежней, несмотря на указ президента. Сейчас возникшие проблемы пытаются урегулировать в правительстве.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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