ИА «Ореанда-Новости». На портале "стопкоронавирус.рф" размещены сведения по инфицированным коронавирусом в России на утро шестнадцатого апреля на 10.30 мск. 

Согласно данным от портала, в РФ зафиксировано 24 490 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. За последние сутки в РФ были выявлены 3 388 новых случаев заболевания инфекцией коронавируса. 

На 16 апреля жертвами коронавируса стали 198 человек. На текущий момент излечились от коронавируса 1 986 человек.