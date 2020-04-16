16.04.2020, 10:45
Появились данные по инфицированным коронавирусом на утро 16 апреля
ИА «Ореанда-Новости». На портале "стопкоронавирус.рф" размещены сведения по инфицированным коронавирусом в России на утро шестнадцатого апреля на 10.30 мск.
Согласно данным от портала, в РФ зафиксировано 24 490 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. За последние сутки в РФ были выявлены 3 388 новых случаев заболевания инфекцией коронавируса.
На 16 апреля жертвами коронавируса стали 198 человек. На текущий момент излечились от коронавируса 1 986 человек.
Согласно данным от портала, в РФ зафиксировано 24 490 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. За последние сутки в РФ были выявлены 3 388 новых случаев заболевания инфекцией коронавируса.
На 16 апреля жертвами коронавируса стали 198 человек. На текущий момент излечились от коронавируса 1 986 человек.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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