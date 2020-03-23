Сообщается, что сотрудник полиции, находившийся на дежурстве в одном из помещений здания Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, заметил по камерам наблюдения, что совершается попытка грабежа.Патрульный выбежал на улицу и произвёл задержание налетчика. Не досмотрев задержанного, полицейский привёл его в комнату у КПП. В этот момент мужчина зарезал полицейского. Подозреваемого в убийстве задержали на месте преступления.