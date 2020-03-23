23.03.2020, 15:35
Появились подробности убийства сотрудника полиции в Волгограде
ИА «Ореанда-Новости». Патрульный МВД, погибший в городе Волограде, был убит грабителем-наркоманом, которого он задержал. Об этом рассказал агентству "Лента.ру" представитель правоохранительных органов.
Сообщается, что сотрудник полиции, находившийся на дежурстве в одном из помещений здания Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, заметил по камерам наблюдения, что совершается попытка грабежа.
Патрульный выбежал на улицу и произвёл задержание налетчика. Не досмотрев задержанного, полицейский привёл его в комнату у КПП. В этот момент мужчина зарезал полицейского. Подозреваемого в убийстве задержали на месте преступления.
Сообщается, что сотрудник полиции, находившийся на дежурстве в одном из помещений здания Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, заметил по камерам наблюдения, что совершается попытка грабежа.
Патрульный выбежал на улицу и произвёл задержание налетчика. Не досмотрев задержанного, полицейский привёл его в комнату у КПП. В этот момент мужчина зарезал полицейского. Подозреваемого в убийстве задержали на месте преступления.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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