ИА «Ореанда-Новости» Российская актриса театра и кино Ирина Усок, которая была задержана 18 января в аэропорту Нью-Йорка, знала об ордере на арест, но всё равно поехала в США. Такую информацию сообщил вице-консул генконсульства РФ в Нью-Йорке Алексей Топольский.

«Она знала о факте оформления такого ордера на её задержание, но не могла в это поверить и всё-таки решила прилететь в Соединенные Штаты. Сильно жалеет об этом, но что сделано, то сделано», - подтвердил Топольский в интервью телеканалу Россия 24.

Актрису задержали в международном аэропорту имени Кеннеди в Нью-Йорке, обвинив её в «похищении» собственной дочери. Как выяснилось позже, заявление в полицию подал биологический отец девочки, с которым сожительствовала Усок. Актрисе предъявлялось обвинение в препятствии права на опеку, так как она увезла дочь из штатов, не уведомив об этом отца, теперь ей грозит несколько лет лишения свободы. Отец девочки - гражданин США, однако она сама имеет также гражданство РФ, которое оформила её мать. Как сообщают некоторые СМИ, мужчина привлекался к ответственности за хранение героина, ребёнок ему не нужен. Сейчас, по имеющейся информации, девочку передали тёте, сестре её отца, однако дипломаты не исключают, что ребёнок может находится в местных органах опеки. По словам самой Ирины, отец её дочери даже не был вписан в свидетельство о рождении.

Дело Усок находится на особом контроле у Генконсульства РФ в Нью-Йорке, там заявили, что делают всё возможное, чтобы Ирина вернулась в Россию. Генконсул Сергей Овсянников лично навещал актрису в тюрьме.«Поддержали россиянку и заверили, что предпринимаем все необходимые усилия для облегчения её положения, соблюдения её законных прав и, в конечном итоге, возвращения домой», - сообщили в генконсульстве.

Изначально Усок находилась в тюрьме в Нью-Йорке, однако позже была переведена в исправительное учреждение штата Нью-Джерси, по месту жительства заявителя.

На данный момент Ирину Усок выпустили на волю из тюрьмы до 20 марта, когда должно состояться следующее заседание по её делу.