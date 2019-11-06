Ранее в Госдурме решили пока не рассматривать законопроект, который направлен на либерализацию ОСАГО. Депутаты посчитали, что это может привести к росту тарифов. В частности, депутатов насторожило предложение отменить территориальный коэффициент. Также вызвала обеспокоенность у законодателей инициатива повысить до 2 миллионов рублей размер возмещения за причинение вреда жизни или здоровью пострадавшего. Ранее было заявлено, что законопроект вынесут на рассмотрение 8 октября. Потом была названа другая дата - 15 октября. Однако законопроект тогда так и не был рассмотрен.По словам Васильева, если увеличивать среднюю страховую премию не за один раз, а поэтапно, то это будет вполне разумным шагом.