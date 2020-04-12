12.04.2020, 17:22
Появились сведения о состоянии здоровья Надежды Бабкиной
ИА «Ореанда-Новости». Певицу Надежду Бабкину, которая ранее была госпитализирована с пневмонией, вывели из медикаментозной комы, рассказало издание "Московский комсомолец".
В публикации заявлено, что посещение больных вирусной пневмонией запрещено, поэтому сын певицы общается с лечащими Надежду Бабкину врачами по телефону.
Состояние артистки стабильное, утверждается в материале. При этом указывается на то, что Надежда Бабкина все ещё находится в реанимации.
В публикации заявлено, что посещение больных вирусной пневмонией запрещено, поэтому сын певицы общается с лечащими Надежду Бабкину врачами по телефону.
Состояние артистки стабильное, утверждается в материале. При этом указывается на то, что Надежда Бабкина все ещё находится в реанимации.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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