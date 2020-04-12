В публикации заявлено, что посещение больных вирусной пневмонией запрещено, поэтому сын певицы общается с лечащими Надежду Бабкину врачами по телефону.Состояние артистки стабильное, утверждается в материале. При этом указывается на то, что Надежда Бабкина все ещё находится в реанимации.