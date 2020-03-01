ИА «Ореанда-Новости».До сдачи Единого государственного экзамена остаётся несколько месяцев. Многие школьники крайне тяжело справляются со стрессом предстоящих событий, поэтому придумывают новые способы обойти систему проверок.

Родители не раз говорили о том, что дети признаются, им страшно идти на экзамен. А ужесточенные меры проверки работ, допуска и досмотра только усугубляют ситуацию. Одним из нововведений совсем скоро может стать использование системы распознавание лиц, которая будет установлена на пунктах досмотра школьников. Другая похожая система распознавания и идентификации уже запущена в плотном режиме. Теперь специальные алгоритмы будут проверять работы на подлинность почерка. В прошлом году эксперимент по проведению анализ выявил среди пяти миллионов работ 75 сомнительных. После проведения дополнительных проверок 35 из них аннулировали.

Столь жесткие, иногда пугающие системы проверки и досмотра, заставляют школьников придумывать новые способы обойти правила. Для того, чтобы проверить и оценить возможность списывания на ЕГЭ, они специально регистрируются на дополнительные экзамены, которые проходят раньше остальных. По словам сотрудников Министерства образования, это может быть расценено как нарушение. Если такая тенденция действительно будет наблюдаться в следующие несколько лет, то организаторам придётся принять дополнительные меры по её устранению. Как именно будет проводиться проверка распространенных слухов, не уточняется.

Педагоги советуют для устранения подобных инцидентов, просто поговорить с ребёнком и объяснить, что ЕГЭ один из этапов их жизни, не самых сложный и страшный. Со сдачей экзаменов и более сложными испытаниями им ещё не раз предстоит столкнуться в жизни. Нужно уметь преодолевать себя, не переживать и не нервничать, всё зависит только от них.

Преподаватели уверены, во многом состояние школьника в этот период зависит от настроя родителей. И многие из них готовы всяческие помочь своим детям. Например,В этом году старшему поколению пришлось писать экзамен по истории. В акции даже принял участие красногорский депутат американец Джефф Монсон. Он признался, что не готовился к экзамену специально, однако каждый день читает книги по истории России и изучает русский язык. Организаторы отметили, интерес к подобным мероприятия растёт с каждым годом, родители хотят ощутить на себе то, что предстоит испытать их детям. Результаты «тестов» по истории будут известны в ближайшие дни.