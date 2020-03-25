В Instagram телеведущий выступил с призывом "задуматься, разобраться и понять".Познером было заявлено, что россиян отличает подозрительность ко всему тому, о чём рассказывает руководство страны. Однако телеведущий заверил пользователей, что коронавирус не является придумкой, поскольку люди не умирают от придумок.Он также сказал, чтоВедущий проинформировал о том, что, как только пандемия будет остановлена, он намерен жить полной жизнью: быть рядом с близкими и родными. По его словам, те, кто говорят, что ситуация с коронавирусом - это "пропаганда и фигня", жить не собираются в принципе. Познер призвал россиян подумать.