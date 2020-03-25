25.03.2020, 09:19
Познер обратился к жителям России, считающим коронавирус "пропагандой и фигнёй"
ИА «Ореанда-Новости». Владимир Познер, российский телеведущий, обратился к жителям РФ, которые скептично относятся к официальной информации о распространении коронавируса и к тем, кто считает, что вокруг "всё пропаганда и фигня". В Instagram телеведущий выступил с призывом "задуматься, разобраться и понять".
Познером было заявлено, что россиян отличает подозрительность ко всему тому, о чём рассказывает руководство страны. Однако телеведущий заверил пользователей, что коронавирус не является придумкой, поскольку люди не умирают от придумок.
Он также сказал, что ситуация с коронавирусом принесёт очень тяжёлые последствия экономике и обойдется стране в сотни миллиардов долларов, а потому она не может быть выгодна политическим кругам.
Ведущий проинформировал о том, что, как только пандемия будет остановлена, он намерен жить полной жизнью: быть рядом с близкими и родными. По его словам, те, кто говорят, что ситуация с коронавирусом - это "пропаганда и фигня", жить не собираются в принципе. Познер призвал россиян подумать.
Познером было заявлено, что россиян отличает подозрительность ко всему тому, о чём рассказывает руководство страны. Однако телеведущий заверил пользователей, что коронавирус не является придумкой, поскольку люди не умирают от придумок.
Он также сказал, что ситуация с коронавирусом принесёт очень тяжёлые последствия экономике и обойдется стране в сотни миллиардов долларов, а потому она не может быть выгодна политическим кругам.
Ведущий проинформировал о том, что, как только пандемия будет остановлена, он намерен жить полной жизнью: быть рядом с близкими и родными. По его словам, те, кто говорят, что ситуация с коронавирусом - это "пропаганда и фигня", жить не собираются в принципе. Познер призвал россиян подумать.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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