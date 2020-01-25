ИА «Ореанда-Новости». Познер рассказал, как для него выглядит Россия.

Журналист Владимир Познер поделился своим мнением о том, как выглядит Россия. По его словам, в российском государстве «много уродливого». Точка зрения журналиста доступна на сайте Познер Online.

Так, Познер отмечает тяжёлое экологическое состояние и «уродливые» промышленные города России. К таким журналист отнёс поселения Урала, подчеркнув, что не знает «как люди там живут». В России есть прекрасные города, однако, они также не в самом лучшем положении, считает он.

Всё же Познер признал, что Россия является необыкновенно прекрасной страной. Однако он заявил, что государство обладает однообразной природой, так как Россия действительно огромная. По этой же причине в стране сложно создать более удобные условия для жизни. Сложно, но не возможно, подытожил Познер.