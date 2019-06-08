Примечательно, что заявление Познера прозвучало параллельно с замечанием президента России Владимира Путина о том, что история Второй мировой войны постоянно подвергается попыткам переосмысления в далеко не лучшую сторону.Первый президент Академии российского телевидения Владимир Познер упрекнул российские власти в том, что на проведение военных парадов необходимо тратить колоссальное количество денежных средств.Народные гуляния, по мнению Познера, являются гораздо большим показателем увековечивания памяти погибших на войне, чем официальные парады. Поэтому Познер положительно отметил проведение Всероссийской акции "Бессмертный полк", он считает, что это, действительно, народная инициатива. 85-летний ведущий авторской программы «Познер» на телевизионном ресурсе «Первый канал» считает, что ветераны - непосредственные участники военных событий, которые остались ещё живы, далеко не рады проведению официальных военных парадов.Несмотря на приоритетную точку зрения о том, что проведение военных парадов, посвящённых празднованию Дня Победы, необходимо и дальше продолжать, некоторые люди высказались о том, что потраченные на парады государством деньги можно раздать ветеранам.