ИА «Ореанда-Новости». В Мосгордуму баллотируются почти 400 кандидатов, среди которых оказался Владимир Кузнецов, известный как пранкер Вован, пишет «Интерфакс».



Он выдвинулся кандидатом в пятом округе. А ранее о выдвижении на выборы заявил его «"коллега» Алексей Столяров, известный как Лексус.



Для участия в выборах необходимо собрать 3% подписей избирательного округа, причём сбор завершится 5 июля. В прошедшую субботу Вован рассказывал, что собрал 3 тысячи подписей из требуемых пяти тысяч.