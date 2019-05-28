ИА «Ореанда-Новости» Комиссия правительства России по законопроектной деятельности поддержала проект закона, предусматривающий значительное повышение штрафов, связанных с воинским учётом граждан.

За неявку по повестке в военный комиссариат без уважительной причины вместо действующего сейчас размера штрафа 100–500 рублей предлагается взыскивать сумму от 500 до 3 тысяч рублей. Также значительно возрастает размер штрафов за несообщение в установленный срок об изменениях в семейном положении, образовании, месте работы или должности и о переезде на новое место жительства. Данное взыскание также будет налагаться за уклонение от медицинского освидетельствования или обследования по направлению комиссии. Умышленная порча или утеря повестки, военного документа или персональной электронной карты также будут наказываться штрафом в размере от 500 до 3 тысяч рублей.

Законопроект также предусматривает увеличение размера штрафа до 1–3 тысяч рублей (сейчас – от 300 до 1 тысячи) для должностных лиц за несообщение сведений о гражданах, состоящих или обязанных состоять на воинском учете.