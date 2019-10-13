ИА "Ореанда-Новости". В Иркутской области объяснили рост зарплат у работников государственных структур.

Наконец рост заработной платы госслужащих, и губернатора, в том числе, стал возможен и в Иркутской области. Повышение планируется осуществить за счёт роста доходов бюджета региона. Об этом сообщила пресс-служба правительства Приангарья.

По их информации, уровень окладов государственных служащих не менялся уже 7 лет. Зарплата чиновников лишь дважды индексировалась за последние два года.

Доходная часть бюджета выросла на 88%. Это позволит повысить оклады всех областных государственных служащих в равном размере. Увеличение составит 20%.

Ранее Сергей Левченко, губернатор области, предложил повысить собственный оклад на 44%. Новость вызвала среди населения волну недовольства, так как по различным источникам его доход уже составляет около полумиллиона рублей каждый месяц.