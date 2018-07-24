ИА «Ореанда-Новости». В России начнется разработка новой законодательной базы для карпулинга – услуги проведения совместных поездок на машине. При пользовании данной услугой часть расходов возмещается водителю его пассажирами.

Данное заявление было сделано в правительстве Российской Федерации после обращения от французской организации BlaBlaCar. Данный интернет-сервис призвал обратить внимание на рынок услуг карпулинга после того, как чуть не был заблокирован из-за обвинения в нелегальных перевозках пассажиров.

Напомним, что в 2017 году французский BlaBlaCar оказался под угрозой блокировки. Прокуратура собиралась запретить деятельность интернет-сервиса на территории Российской Федерации, обвиняя организацию в осуществлении незаконных коммерческих перевозок пассажиров без специальной на то лицензии. В ходе судебного разбирательства BlaBlaCar был признан виновным, а информация, которая была размещена на сайте этой организации, расценена, как запрещенная. Еще до запуска процесса блокировки сервиса, французские юристы подали апелляцию в вышестоящие инстанции. В результате решение по прекращению деятельности BlaBlaCar в России было отменено.

Как сообщается, в основе законодательства в сфере карпулинга будут лежать идеи и предложения, которые французский интернет-сервис BlaBlaCar изложил в своем письме в правительство Российской Федерации. В частности, делается акцент на то, что изначально водитель планирует поездку в своих собственных целях. И лишь при нахождении пассажиров, которые следуют тем же маршрутом, водители начинают получать заработок от данной поездки, но цене ниже средней себестоимости пробега.

Стало известно, что основным правилом карпулинга является разделение стоимости топливно-энергетических и эксплуатационных расходов на автомобиль между водителем и пассажирами. Взимание дополнительной платы за поездку категорически воспрещается. Следовательно, данную деятельность по перевозке пассажиров нельзя назвать коммерческой или предпринимательской.

В правительстве поддержали идею создания правовой базы для карпулинга из-за возможного появления незаконной предпринимательской деятельности в сфере перевозки пассажиров. В Министерстве транспорта также отмечается вопрос о безопасности пассажиров – участников дорожно-транспортного движения. В рабочую группу по разработке законодательства войдут также представители властей, общественные организации и участники рынка карпулинга.