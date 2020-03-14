ИА «Ореанда-Новости» . Российский кабмин одобрил распоряжение об увеличении субсидий на финансовое развитие ДФО. Субсидии будут увеличены за счёт средств федерального бюджета, говорится в сообщении на официальном правительственном сайте.

Распоряжение предусматривает значительное повышение объёма выделяемых на развитие округа средств и бюджетных ассигнований на следующие два года. На реализацию мероприятий по развитию и обеспечению Дальневосточного федерального округа в текущем году будет выделено на 1,3 миллиона рублей больше, чем в прошлом.

Большая часть средств уйдёт на развитие Амурской области, в которой планируют создать дополнительные возможности для увеличения мощности электрического комплекса в населённом пункте Свободный. В Приморском крае на выделенные дополнительные субсидии отремонтируют мост, купят и установят новые многоэтажные парковки для автомобилей во Владивостокском городском округе, а в Большом Камне закупят современное оборудование для строящегося медицинского учреждения.