ИА «Ореанда-Новости» Правительство России одобрило проект соглашения о взаимной отмене визовых требований для граждан Российской Федерации и Мальдивской Республики. Соответствующий акт был подписан главой кабинета министров Дмитрием Медведевым.

Инициатива была выдвинута министерством иностранных дел России. Сотрудникам внешнеполитического ведомства поручено по достижении договорённости с мальдивской стороной подписать от имени правительства России соответствующее соглашение. В документ разрешено вносить изменения, не имеющие принципиального характера.

По новым правилам россияне будут вправе находиться на Мальдивах без визы в течение срока, не превышающего 90 дней, при отсутствии намерений работать или учиться. В России въезд граждан островного государства будет урегулирован аналогичным образом.