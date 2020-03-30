30.03.2020, 09:43
Правительство одобрило ужесточение наказания за нарушение карантина
ИА «Ореанда-Новости». Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил разработать план по ужесточению наказания за нарушение карантинных мер.
Для граждан денежный штраф составит от 15 до 300 тыс рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тыс руб., для ИП и других юридических лиц — от 500 000 до 1 млн руб. Этот план был одобрен правительством РФ. Сумма штрафа увеличивается, если человек, нарушивший карантин, заразил других людей, и остаётся минимальным, если просто было нарушение без причинения вреда здоровью другим гражданам.
Для граждан денежный штраф составит от 15 до 300 тыс рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тыс руб., для ИП и других юридических лиц — от 500 000 до 1 млн руб. Этот план был одобрен правительством РФ. Сумма штрафа увеличивается, если человек, нарушивший карантин, заразил других людей, и остаётся минимальным, если просто было нарушение без причинения вреда здоровью другим гражданам.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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