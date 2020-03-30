. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил разработать план по ужесточению наказания за нарушение карантинных мер.Сумма штрафа увеличивается, если человек, нарушивший карантин, заразил других людей, и остаётся минимальным, если просто было нарушение без причинения вреда здоровью другим гражданам.