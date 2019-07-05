ИА «Ореанда-Новости» С 2021 года трудовые книжки сотрудников будут переведены в электронную форму, соответствующий законопроект одобрило правительство, об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.

Чтобы сохранить бумажный вариант книжки, работнику необходимо будет подать письменное заявление до конца 2020 года. Всем остальным их документы будут выданы на руки, так как с работодателя снимается ответственность за их хранение.

Также, в соответствии с законопроектом, работодатель должен будет возмещать заработок, который сотрудник не получил по причине задержки выдачи сведений при увольнении или внесении в них причины увольнения, которая не соответствует законодательству РФ.