



Теперь предложения с изменениями в главный документ высшего учебного заведения могут вносить только члены учёного совета, а окончательное решение об утверждении документа остаётся за кабинетом министров. Такой документ был подписан премьер-министром России Дмитрием Медведевым.



ИА «Ореанда-Новости» . Обнародовано постановление Правительства Российский Федерации, суть которого в том, что отныне на ежегодной конференции научно-педагогического состава вуза и его студентов не будут рассматриваться вопросы, касающиеся изменения и утверждения устава университета.

Постановление внесло изменение в 9 пункт устава главного университета страны. Ранее в нём говорилось, каким образом осуществляется принятие устава вуза, а именно - на конференции научных работников университета, педагогов, студентов и представителей других категорий работников МГУ. Теперь упоминание об этом изъято из 9 пункта документа, регулирующего деятельность университета. Некоторые представители университетской общественности усмотрели в данном правительственном документе ограничение их прав.



Однако в пресс-службе Московского государственного университета поспешили заверить научно-педагогических работников и студентов, что постановление не касается права общественности вуза на самоуправление.



Ежегодная конференция научно-педагогических работников университета и его студентов, как и было ранее, остаётся высшим органом управления МГУ.



Участники конференции смогут влиять на устав вуза опосредованно, избирая представителей учёного совета, который решает наиболее важные вопросы, связанные с деятельностью вуза.



Таким образом действующий устав остаётся гарантом участия педагогической и студенческой общественности университета в решении важных и насущных проблем функционирования МГУ.





Изменения были внесены не только в 9 пункт устава вуза. Редакции подвергся и 137 пункт.



Премьер-министр предложил ужесточить наказание за нарушение пунктов главного документа вуза, правил внутреннего распорядка, а также других локальных актов Московского государственного университета. Теперь за подобные проступки можно попасть под исключение из университета.





Напомним, что Московский государственный университет обладает особым статусом – его учредителем считается Правительство Российской Федерации, которое и утверждает его устав, а кандидатов на должности ректора и президента вуза утверждает президент страны. Таким же статусом обладает и Санкт-Петербургский государственный университет.