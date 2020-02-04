Об этом сообщил член рабочей группы Андрей Клишас.Вчера, 3 февраля, совет Госдумы принял решение о переносе срока работы над предложениями по поправкам в главный свод законов России.Стоит отметить, что летом все желающие россияне примут участие в опросе в отношении введения изменений в Конституцию России. До этого периода все нововведения должны быть разработаны рабочей группой и приняты российским правительством.