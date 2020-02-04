04.02.2020, 12:27
Правительство перенесло крайний срок внесения предложений по изменениям в Конституции РФ
ИА «Ореанда-Новости». Правительство перенесло крайний срок внесения предложений по изменениям в Конституции РФ на 14 февраля. Об этом сообщил член рабочей группы Андрей Клишас.
Вчера, 3 февраля, совет Госдумы принял решение о переносе срока работы над предложениями по поправкам в главный свод законов России. Клишас указал, что рабочей группе не стоит спешить с предложениями, но и снижать темпы работы также нельзя, так как объём поправок ежедневно растёт.
Стоит отметить, что летом все желающие россияне примут участие в опросе в отношении введения изменений в Конституцию России. До этого периода все нововведения должны быть разработаны рабочей группой и приняты российским правительством.
Вчера, 3 февраля, совет Госдумы принял решение о переносе срока работы над предложениями по поправкам в главный свод законов России. Клишас указал, что рабочей группе не стоит спешить с предложениями, но и снижать темпы работы также нельзя, так как объём поправок ежедневно растёт.
Стоит отметить, что летом все желающие россияне примут участие в опросе в отношении введения изменений в Конституцию России. До этого периода все нововведения должны быть разработаны рабочей группой и приняты российским правительством.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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